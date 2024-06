Remoção das cabines de pedágio da Terceira Ponte começam nesta segunda (17)

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória

O Governo do Espírito Santo deu início nesta segunda (17) ao processo de remoção das cabines da antiga praça de pedágio localizada na Terceira Ponte. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais.

Com o fim do contrato com a concessionária responsável pelo serviço, a gestão da Terceira Ponte e da ES-060/Rosovial do Sol passou a ser de inteira responsabilidade do Estado.

“Vamos iniciar a semana com essa notícia maravilhosa. Para não restar qualquer dúvida sobre o fim da cobrança de pedágio. A retirada das cabines começará pela Terceira Ponte e daqui a alguns dias também serão removidas na Rodovia do Sol, em Guarapari. Esse é mais um passo desde que assumimos o contrato de gestão. Vamos seguir prestando todos os serviços necessários e sem cobrar nada a mais da população”, disse o governador.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, reforçou que a remoção será realizada por trechos, minimizando impactos no trânsito .”A remoção das cabines faz parte de um projeto mais amplo de reorganização viária da área, conduzido pela Secretaria. Além das obras em Vitória, o mesmo serviço será realizado na antiga praça de pedágio na Rodovia do Sol”, completou.

*Com informações do Governo do Estado.