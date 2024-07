Representante de Guarapari, Letícia Galvão é eleita Miss Espírito Santo 2024

Fotos: divulgação/Miss Unvierse Espírito Santo

A médica veterinária de Guarapari, Letícia Galvão, de 25 anos, foi eleita Miss Universo Espírito Santo na noite desse sábado (20), em evento realizado em Vitória. A guarapariense desbancou outras 23 concorrentes de todo o Estado e agora parte para a disputa nacional da competição de beleza.

Letícia se interessou pelo mundo da moda ainda na adolescência. Em entrevista ao folhaonline.es durante o período de preparação para o Miss Universo Espírito Santo, ela contou sobre o início da trajetória.

“Comecei a me interessar pelo mundo da moda aos 15 anos, fiz cursos de automaquiagem e, posteriormente, comecei a fazer fotos comerciais, mas sentia que faltava algo”, relembra.

A jovem foi eleita Miss Guarapari ainda em 2019, mas devido à pandemia suspendeu a disputa estadual e a impediu de disputar a coroa. Com o retorno da organização na cidade, Letícia foi aclamada Miss Universo Guarapari 2024, e representou o município no Miss Espírito Santo.

Engajada em causas sociais, Letícia percebeu que o título de Miss vai muito além de um concurso de beleza e fez com que ela abrisse seus olhos para questões ainda mais relevantes para toda a sociedade: “Fui vendo e entendendo a importância social de uma Miss e passei a viver isso integralmente, tive a oportunidade de participar de diversos projetos sociais e ver a realidade de outras pessoas, mas, principalmente, tive a honra de levar visibilidade e felicidade para esses. Hoje tenho convicção de que a coroa de uma miss, se não for usada para levar o olhar social para as pessoas que precisam de voz, torna-se meramente um acessório”, explicou.