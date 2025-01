Rodrigo Borges toma posse e dedica mandato ao povo e funcionários públicos de Guarapari

Fotos: divulgação/PMG

Rodrigo Borges (Republicanos) tomou posse, nessa quarta-feira (01), como prefeito de Guarapari pelos próximos quatro anos. A cerimônia aconteceu em um auditório do Sesc, e também marcou a posse da vice-prefeita, Tatiana Perim, e dos 17 vereadores do município.

Durante seu discurso, o novo prefeito dedicou o mandato ao povo humilde e aos funcionários públicos de Guarapari, e falou sobre os desafios à frente da administração municipal. “É uma dádiva que Deus me concedeu e vou me esforçar muito para oferecer uma qualidade de vida melhor para cada guarapariense”, afirmou.

Em um momento de emoção e fé, Rodrigo também lembrou a ausência de seu pai, Huguinho Borges, e de seu avô, Hugo Borges, ambas figuras históricas da política municipal e estadual, e disse entregar o governo nas mãos de Deus. “Que não governe Rodrigo, mas governe Deus”, declarou.

O novo prefeito ainda disse estar empenhado para garantir a execução dos serviços básicos de forma eficiente, especialmente no período de alta temporada. Ele também anunciou uma parceria com o governo do estado para organizar ações que movimentem a cidade durante o verão. A expectativa é que elas passem a ocorrer ainda em janeiro.

Nova equipe, menos cargos

Durante coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira (27), onde apresentou toda a equipe de secretários, Rodrigo Borges anunciou que vai trabalhar com 120 cargos comissionados a menos nas 23 secretarias, com objetivo de otimizar os recursos públicos.

“Precisamos cortar gastos para direcionar verba para áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura. Vamos aumentar os investimentos na saúde o mais rápido possível, porque é uma demanda da população”, explicou.

Borges reforçou que, com a formação de um secretariado técnico e qualificado, a gestão terá como prioridade a implementação de um plano de metas para cada secretaria, com ações claras para os primeiros 100 dias de governo.

“Na gestão anterior tivemos uma má administração dos recursos e falta de articulação, o que gerou grandes prejuízos para a população. Nosso compromisso é mudar essa realidade. Teremos um plano de metas para cada pasta, e vamos trabalhar para resgatar a confiança da população e fazer uma gestão transparente e eficaz”, concluiu o prefeito eleito.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Guarapari.