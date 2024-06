Rolmar Botecchia dá pontapé inicial na pré-campanha para a Prefeitura de Alfredo Chaves

Rolmar e o deputado estadual Dary Pagung. Fotos: HM Comunicação.

O ex-presidente da Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves (Clac), Rolmar Botecchia, iniciou nesta semana os preparativos de pré-campanha para a disputa pela Prefeitura de Alfredo Chaves pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Após se afastar da diretoria da cooperativa, o político reuniu lideranças partidárias, correligionários e apoiadores em um evento para discutir a construção do plano de governo para a cidade.

“Estou muito feliz de ter a oportunidade de fazer em Alfredo Chaves tudo o que eu sonhei. Inclusão, turismo, esporte, integração… é tudo o que eu quero. Mas não estarei sozinho, somos um grupo muito bom e capacitado. Estamos prontos para assumir o município”, afirmou.

Durante 20 anos, Rolmar comandou uma das maiores cooperativas da região, e agora pretende levar toda a bagagem adquirida para o Executivo municipal. “Para administrar um município como Alfredo Chaves, com as dificuldades que nós temos, é preciso muita experiência, conhecer administração e ter um excelente relacionamento e nós temos um excelente relacionamento com o governo do Estado”, ressaltou.

A pré-candidatura de Rolmar já garantiu o apoio de outros partidos políticos: Podemos, PSD, PDT e União Brasil. Além do apoio do atual prefeito, Dr. Fernando, e do governador Renato Casagrande, ambos do PSB. “Nós estamos priorizando trabalhar pelo coletivo, queremos ouvir muito a sociedade e preparar um programa de governo condizente e com os pés no chão.”

Presente na reunião, o deputado estadual Dary Pagung fez questão de demonstrar o apoio da executiva estadual do partido e do governador. “Quero dizer que vejo em você, Rolmar, muita determinação, foco e experiência para tocar Alfredo Chaves com segurança e responsabilidade. A sua trajetória à frente da CLAC é prova do que estou falando, conte com o governador Casagrande e comigo para levar adiante esse projeto maravilhoso.”