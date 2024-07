Rolmar Botecchia oficializa pré-candidatura em evento de apoio e propostas para Alfredo Chaves

Dr. Fernando e Rolmar. Fotos: HM Comunicação.

Em evento lotado de apoiadores e correligionários, Rolmar Botecchia (PSB) lançou oficialmente a pré-candidatura à Prefeitura de Alfredo Chaves e mais uma vez ressaltou seu compromisso com o bem-estar dos habitantes e produtores da cidade. O lançamento foi realizado na última sexta-feira (28).

O ex-presidente da Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves (Clac) citou algumas das propostas que planeja para a cidade e ressaltou que a educação e saúde são as principais bandeiras de sua campanha. “Alfredo Chaves está muito bem conduzido, mas nada é tão bom que não possa melhorar. Queremos dar ainda mais atenção à saúde, educação e agricultura”, afirmou.

A infraestrutura e turismo também receberam destaque no discurso do pré-candidato: “Nós queremos cuidar mais das estradas, porque é por elas que passam o acesso à educação e à saúde”. Ele ainda levantou a importância do cuidado com a saúde mental e a programas para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). “Eu sempre falo: quero uma administração para pessoas. Quero qualidade de vida”.

O evento de lançamento contou com as presenças de nomes importante do PSB, como os deputados estaduais Tyago Hoffmann e Paulo Foletto e a secretária Estadual de Políticas para Mulheres, Jaqueline Moraes, além do atual prefeito, Dr. Fernando Lafayette.

“Rolmar é sério e preparado, um gestor de sucesso na Clac, e agora vai emprestar o seu talento para a gestão pública para ajudar a governar Alfredo Chaves, que já vem sendo governado de forma muito eficiente por Dr. Fernando, e o Rolmar vem para dar continuidade e aprimorar o que vem sendo feito aqui”, disse Tyago.

Paulo Foletto e Rolmar

Para Paulo Foletto, os avanços conquistados até aqui por Alfredo Chaves têm que ser continuados com a competência de Rolmar. “Ninguém melhor do que ele, já é conhecido pela Clac, que teve uma transformação com a experiência e competência, além da honestidade de homem público e a demonstração de compromisso com o cooperativismo.”

Segundo Jaqueline Moraes, a bagagem de Rolmar à frente da Clac o credencia para que o trabalho já realizado por Dr. Fernando se desenvolva ainda mais. “Ele é uma pessoa extremamente competente, Alfredo Chaves já o conhece. Ele é uma pessoa preparada para dar continuidade à essa administração exitosa”, completou.

Dr. Fernando, que chega ao fim do seu quarto mandato à frente da prefeitura da cidade, elogiou o pré-candidato. “Um pré-candidato precisa de vontade de querer ser prefeito, e o Rolmar tem. Ele foi um grande administrador na Clac, tenho certeza de que ele fará o trabalho que o povo precisa”, disse.

Entre os apoiadores, a experiência em gestão de Rolmar são grandes pilares para a candidatura do político. “Conheço o Rolmar antes de conhecer a Clac, é uma pessoa honesta, trabalhadora e de coração maravilhoso. Para Alfredo Chaves não tem coisa melhor”, afirmou Márcio Cetto.

Para o produtor rural Rominho Partelli, Rolmar reúne grandes atributos para o cargo de prefeito. “Ele possui experiência administrativa, é confiável. Se você tivesse uma fazenda, quisesse se aposentar e precisasse de alguém para cuidar da fazendo, você chamaria uma pessoa com experiência. Essa pessoa é Rolmar Botecchia”.