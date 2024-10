Rota das Águas: projeto para reconhecer nova atração turística em Guarapari tramita na Ales

Cachoeira do Bravin ou Cabeça Quebrada, no distrito de São Félix. Foto: reprodução/DestinõES.

Uma proposta que tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) quer reconhecer uma nova rota turística em Guarapari: a “Rota das Águas”. O Projeto de Lei foi protocolado pelo deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) – eleito, no último domingo (06), prefeito de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a iniciativa, a rota interliga as comunidades de Bahia Nova, Santa Rita, Santa Luíza, São Félix, Cabeça Quebrada, São Miguel, Pedreira, Alto São Miguel e Rio da Prata.

O parlamentar ressaltou, na justificativa da proposta, que rotas e caminhos turísticos são instrumentos para o fortalecimento do turismo, principalmente, para municípios do interior, e que contribuem para a geração de empregos e o fomento da economia.

Theodorico Ferraço é o autor da proposta. Foto: Lucas S. Costa.

“A área rural de Guarapari tem se desenvolvido com o surgimento de um grande número de agroindústrias, restaurantes e comércios rurais, sendo que as regiões que compõem a Rota das Águas também possuem belas paisagens, incluindo as dezenas de nascentes de água e cachoeiras, dentre outros, que atraem muitos turistas”, destaca Ferraço.

Se for aprovado e virar lei, o projeto, protocolado sob o número PL 500/2024, entra em vigor na data de sua publicação em diário oficial. A matéria foi lida no Expediente da sessão ordinária do dia 3 de setembro e encaminhada para as comissões de Justiça, Turismo e Finanças.

*Com informações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).