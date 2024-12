Saúde no verão: confira dicas para se proteger do calor e manter o corpo saudável

Foto: arquivo Folha

Com a chegada do verão, a Secretaria da Saúde (Sesa) destaca a importância de cuidados especiais para garantir saúde e bem-estar durante a estação mais quente do ano. O aumento das temperaturas, aliado ao período de férias, exige atenção redobrada com a exposição ao sol, a alimentação, a hidratação e a prevenção de doenças típicas da temporada.

O cardiologista Aldo Lugão de Carvalho, referência técnica da Gerência de Políticas e Organização de Redes de Atenção à Saúde (Geporas), reforça a necessidade de proteger a saúde, especialmente o coração, que pode ser impactado pela pressão alta causada pelo calor excessivo e pela exposição solar prolongada.



“O verão é uma época de renovação e lazer, mas tem seus riscos à saúde. Com exposição excessiva ao sol e ao calor, muitas pessoas podem se desidratar e isso faz aumentar os riscos sobre o sistema cardiovascular. A desidratação aumenta a frequência cardíaca e impõe uma sobrecarga ao coração. Portanto é importante beber bastante água ao longo do dia, especialmente antes, durante e após atividades físicas. Importante também aferir regularmente a pressão arterial, diminuir o estresse, dormir bem, cessar o tabagismo, moderar a bebida alcoólica e procurar atendimento médico caso a pressão arterial esteja elevada ou que tenha sintomas como dor no peito, palpitações, falta de ar ou cansaço que não melhore com o repouso”, esclarece o médico.

A radiação solar intensa durante esse período pode causar queimaduras, envelhecimento precoce da pele e, em longo prazo, aumentar o risco de câncer de pele. A proteção solar deve ser constante desde a infância, com uso de roupas adequadas (com proteção UV) e protetor solar (FPS 30 ou mais), que deve ser reaplicado a cada duas horas e após contato com a água, assim também, como a conscientização dos trabalhadores expostos ao sol;

Confira algumas dicas para se proteger:

Evite exposição direta ao sol entre 10h e 16h; em praias, piscinas e clubes adote o uso de guarda-sol. Utilize chapéus, viseiras, óculos de sol e roupas leves e de cor clara.

Faça o autoexame para observar o surgimento de novos “sinais” pelo corpo, caso perceba algo diferente, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS), mais próxima a sua residência.

Hidratação e alimentação

Durante o verão, a hidratação é fundamental para prevenir problemas como desidratação e insolação. A dica é consumir no mínimo dois litros de água por dia e dê preferência a frutas, legumes e verduras frescas, que ajudam a repor nutrientes.

Evite alimentos de procedência desconhecida ou mal armazenados, que podem causar infecções alimentares como a gastroenterite. Dê preferência a alimentos preparados em casa.

Prevenção de doenças comuns do verão

Dengue, chikungunya, zika e Oropuche: elimine focos de água parada em casa, utilize repelentes diariamente e mantenha telas nas janelas;

Covid-19: O enfrentamento à Covid-19 tem medidas já conhecidas e difundidas em toda população: vacinação, uso de máscara e testagem. Ao menor sinal de sintomas realize o teste, use máscaras. Proteja sua família, seus entes queridos.

Hepatite A: evite o consumo de alimentos crus ou mal higienizados, dê preferência a alimentos feitos em casa a alimentos de origem duvidosa. É importante também reforçar a higiene pessoal;

Conjuntivite: não compartilhe toalhas, maquiagens ou óculos e lave as mãos frequentemente. Evite o contato direto com pessoas infectadas, assim como os seus pertences de uso pessoal;

Gastroenterite: lave as mãos frequentemente, evite o consumo de alimentos crus e, quando necessário, higienize bem os alimentos antes de consumi-los;

Outro fator importante a ser observado é a doação de sangue

O período de férias é marcado pela redução no número de doadores de sangue, devido a viagens e à mudança na rotina das pessoas. Contudo, a necessidade de sangue nos hospitais permanece constante.

Em Vitória, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) está localizado na Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe. O funcionamento é diário no horário das 7 horas, com cadastro de doadores sendo realizado até as 18h20. O atendimento é realizado por livre demanda e o cidadão que desejar pode realizar o agendamento para a doação de sangue www.hemoes.es.gov.br.

*Com informações da Secretaria da Saúde.