Secretaria da Educação de Guarapari abre processo seletivo com vagas para cozinheiro

Foto: reprodução/Agência Brasil

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), anunciou a abertura de um novo processo seletivo simplificado para a contratação temporária de cozinheiros que irão atuar nas escolas da rede municipal e na sede da secretaria.

São oferecidas duas vagas para início imediato, além de formação de cadastro de reserva, para a função de Agente de Serviço Operacional I – Cozinheiro. Os candidatos precisam ter o Ensino Fundamental completo e cumprir uma carga horária de 40 horas semanais. O salário oferecido para o cargo é de R$ 1.523,20.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Semed, localizada na Av. Santa Clara, n°13, bairro Sol Nascente, Guarapari, nos dias 23 e 24 de outubro de 2024, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

O edital nº 017/2024 foi publicado nesta segunda-feira (21) e está disponível para consulta no site da prefeitura, clicando aqui. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 31 de outubro, após as 18h.