Seletiva de modelos acontece nesta quinta (9) em Guarapari

por Aline Couto

O sonho de se tornar modelo internacional pode está próximo para moradores de Guarapari. Nesta quinta (9), a partir das 09h, acontece a seleção The Look of The Year 2017, no Rodoshopping. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no local. Para participar, as meninas precisam ter no mínimo de 1,70 de altura e os meninos 1,80, com idades entre 16 e 26 anos. Os menores de idade só entram acompanhados de um responsável e tem que apresentar autorização de participação assinada e reconhecida em cartório.

O The Look of The Year 2017 elegerá 15 mulheres e cinco homens para a grande final em dezembro, na cidade de São Paulo. Os vencedores assinarão contrato com a JOY Model Management e receberão todo o suporte para poderem manter-se na capital paulista durante o início da carreira. Materiais fotográficos e viagem internacional também fazem parte do prêmio.

O concurso, cujo objetivo é selecionar e lançar modelos, é realizado desde 1983. Partindo da iniciativa de John Casablancas, um dos mais importantes agentes de modelos e conhecido por lançar Gisele Bündchen, junto com de Liliana Gomes, hoje responsável pelo concurso no Brasil, sócia proprietária da Joy Model Management.

Os candidatos serão avaliados individualmente por um scouter oficial da JOY Model e por um corpo de jurados especializados. Serão considerados quanto às características e proporções físicas e faciais. A seletiva é uma grande oportunidade para os modelos capixabas, especialmente por não fazerem parte do eixo Rio/São Paulo.

A final acontecerá no dia 21 de novembro, no Hotel Senac Ilha do Boi, na capital Vitória. No mesmo dia e local da seletiva, serão revelados os concorrentes que irão disputar a etapa nacional em dezembro deste ano, na cidade de São Paulo.

Mais informações pelo site www.misticagency.com