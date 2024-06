Seminário debate cultura e inteligência para o turismo de Guarapari

Foto: divulgação

O Centro Cultural Casa Sinestésica recebe, nesta quarta-feira (19), às 19h, o seminário “Cultura e Inteligência (Humana e Artificial) para o Turismo em Guarapari”. A ideia é debater o projeto de desenvolvimento para o setor no Estado e na região através do uso de inovação e cultura.

“É cada vez mais necessário discutirmos o turismo dentro do dia a dia de nossas ações e vivências. Guarapari necessita se capacitar e fortalecer essa indústria que pode movimentar ainda mais nossa economia, mas para isso é vital que compreendamos a transversalidade desse setor, principalmente com a Cultura e a Arte”, explica o produtor cultural e presidente da Associação Sinestesia, Bruno de Deus.

O evento vai contar com palestras do ex-subsecretário de Turismo do Estado, Gedson Merízio; do gerente de economia solidária da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Renato Rangel; e da CEO da LDG Turismo e Desenvolvimento Social, Ludmila Dutra.

A mediação ficará por conta de Tatiana Doin, do Núcleo Poiein – Desconstrução, Economia Criativa e Sustentabilidade. O evento é gratuito.

O Centro Cultural tem realizado eventos como esse para influenciar projetos e ações culturais na cidade. “O Sinestesia tem buscado, através de uma série de rodas de conversas, trazer o debate de volta para a Arena Pública e convida as instituições privadas e os entes públicos para construirmos, juntos, o cotidiano de uma cidade com qualidade de vida para o morador e experiências inesquecíveis para o turista”, finaliza Bruno.

Serviço

Cultura e Inteligência (Humana e Artificial) para o Turismo em Guarapari

Quando: quarta-feira, 19 de junho, às 19h

Onde: Centro Cultural Casa Sinestésica – Avenida Barcelona, 192 – Praia do Morro

Entrada gratuita