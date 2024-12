Serviço de pavimentação avança e impacta trânsito na Praia do Morro, em Guarapari

Fotos: HM Comunicação

A Prefeitura de Guarapari iniciou na última sexta-feira (20) o serviço de nova pavimentação em avenidas da Praia do Morro. Os trabalhos começaram na Avenida Praiana, próximo à Praça dos Golfinhos, e seguem em direção à Avenida Paris, já se aproximando da Rua Saint Tropez. Em seguida, os trabalhos serão realizados na Avenida Oceânica.

A poucos dias do Réveillon, as obras têm causado um grande impacto no trânsito da região. Muitos motoristas foram surpreendidos com as intervenções e o trânsito no local. “Está o maior caos nas avenidas Praiana e Oceânica, quem puder evitar essa região da Praia do Morro hoje, evite”, alertou um motorista.

Durante o período de obras, a Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran) também solicita aos motoristas que evitem estacionar veículos nos trechos onde os trabalhos estiverem em andamento, para garantir a agilidade na execução dos serviços. Os motoristas e moradores da área devem ficar atentos às orientações durante o período de execução dos trabalhos.