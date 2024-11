Sicoob é reconhecido como melhor empresa para trabalhar no Estado

Fábio Antônio Novaes, presidente do Sicoob Sul Litorâneo

O Sicoob celebrou recentemente uma conquista notável ao ser reconhecido como a melhor empresa para se trabalhar na categoria de grandes empresas no Espírito Santo na pesquisa Great Place to Work (GPTW), um dos mais respeitados rankings de ambientes de trabalho.

O reconhecimento veio após uma avaliação criteriosa que considerou fatores como ambiente de trabalho, cultura organizacional, oportunidades de desenvolvimento e satisfação dos colaboradores. Este prêmio reafirma o compromisso do Sicoob com a excelência e a valorização de seus funcionários, destacando-se no cenário estadual e nacional.

O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Sul Litorâneo, Fábio Antônio Novaes, expressou seu orgulho e gratidão. “Este reconhecimento é resultado do esforço e dedicação de toda a nossa equipe. No Sicoob, acreditamos que um ambiente de trabalho acolhedor e motivador é fundamental para o sucesso de nossos colaboradores e, consequentemente, para o crescimento sustentável da nossa cooperativa. Estamos honrados por sermos reconhecidos e continuaremos a investir em práticas que promovam o bem-estar e o desenvolvimento de nosso time”, afirmou Novaes.

O Sicoob tem se destacado por implementar políticas inovadoras e inclusivas que visam não apenas o desenvolvimento profissional, mas também o bem-estar pessoal de seus colaboradores. Esse reconhecimento reforça a posição da cooperativa como uma referência no setor financeiro, comprometida com a excelência e a responsabilidade social.

Com essa conquista, o Sicoob reafirma sua missão de ser uma instituição financeira cooperativa que promove o desenvolvimento econômico e social de seus associados e comunidades, sempre com foco em um ambiente de trabalho harmonioso e colaborativo.

*Com informações do Sicoob Sul Litorâneo.