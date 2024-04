Sicoob Sul Litorâneo: um marco de prosperidade e engajamento comunitário

O vice-presidente do Sicoob Sul Litorâneo, José Américo Barretto; o presidente do Sicoob Sul Litorâneo, Fábio Antônio Novaes e Nailson Dalla Bernardina, diretor-executivo do Sicoob ES. Fotos: divulgação

No dia 22 de abril, o Sicoob Sul Litorâneo não apenas realizou sua Assembleia Geral Ordinária, mas também celebrou um ano de conquistas notáveis, tanto no campo financeiro quanto no social. Este evento foi um testemunho do poder da cooperação e da gestão participativa, elementos que são fundamentais na filosofia cooperativista.

A cooperativa, ao longo de 2023, experimentou um crescimento substancial em várias frentes, refletindo a confiança de seus associados e a eficácia de sua gestão. Confira os números apresentados:

– Crescimento do número de associados em 18%: Este aumento para quase 60 mil associados não é apenas um número, mas um indicativo de que mais pessoas estão buscando alternativas mais justas e equitativas para seus serviços financeiros, encontrando no Sicoob Sul Litorâneo um parceiro de confiança.

– Aumento de 45% na carteira de depósitos, alcançando 946 milhões: Este crescimento expressivo demonstra a solidez da cooperativa e a confiança depositada pelos seus associados, que veem na instituição uma forma segura e rentável de guardar seus recursos.

– Operações de crédito com aumento de 39%, chegando a 766 milhões: Este número reflete a capacidade da cooperativa de fomentar o desenvolvimento econômico local, oferecendo créditos com condições justas, que permitem aos associados pessoas físicas e às empresas crescer e prosperar.

– Ativo total ultrapassando 1,2 bilhão, com um aumento de 40%: Este crescimento robusto do ativo total demonstra a saúde financeira da cooperativa e sua capacidade de gerar valor de forma sustentável.

– Patrimônio líquido alcançando 212 milhões, um aumento de 23%: Este aumento no patrimônio líquido reforça a base financeira sólida da cooperativa, assegurando sua estabilidade e capacidade de enfrentar desafios futuros.

– Sobras brutas de 50 milhões, com 15 milhões de sobras líquidas distribuídas: Este retorno financeiro distribuído aos associados é a prova viva do compromisso da cooperativa com seus membros, garantindo que os lucros sejam compartilhados de forma justa.

O Sicoob Sul Litorâneo também se destacou por seu impacto social significativo:

– Realização de 103 ações sociais: Essas iniciativas variam desde educação financeira até projetos de sustentabilidade, demonstrando um compromisso abrangente com o bem-estar das comunidades.

– Impacto direto em 13 mil pessoas: Cada pessoa impactada é um testemunho do compromisso da cooperativa com a transformação social e o desenvolvimento comunitário.

– Investimento de 273 mil reais em ações sociais: Este investimento financeiro nas comunidades reflete a visão de que o sucesso financeiro deve andar de mãos dadas com a responsabilidade social.

– Participação de 50 voluntários: O envolvimento de voluntários nessas ações sociais demonstra uma cultura de engajamento e cooperação, essenciais para o modelo cooperativista.

O presidente do Conselho de Administração, Fábio Antônio Novaes, em suas palavras durante a assembleia, enfatizou não apenas a importância dos resultados financeiros, mas também o papel vital da atuação social da cooperativa. “Nos orgulhamos dos números alcançados, mas nosso verdadeiro sucesso é medido pelo impacto positivo que geramos nas vidas das pessoas e nas comunidades. A distribuição de 15 milhões em sobras líquidas reflete nosso compromisso com a justiça e a equidade, e nossas ações sociais são o coração de nossa missão de construir um futuro mais sustentável e inclusivo para todos.”

A Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Sul Litorâneo foi mais do que uma prestação de contas; foi uma celebração do espírito cooperativista e um olhar para o futuro. Os resultados financeiros e sociais apresentados não apenas demonstram o sucesso da cooperativa, mas também reforçam seu compromisso com um modelo de negócio que valoriza o ser humano e o meio ambiente. À medida que o Sicoob Sul Litorâneo avança, ele não só prospera financeiramente, mas também semeia as bases para uma sociedade mais justa e solidária.

*Com informações do Sicoob Sul Litorâneo.