Stefani Oliveira é coroada Miss Universe Guarapari e representará a cidade em 2025

Stefani Oliveira recebeu a coroa pelas mãos da Miss Universe Espírito Santo, Letícia Galvão. Fotos: Renan França

No último dia 30, Guarapari celebrou a aclamação de sua nova representante no mundo das misses. Stefani Oliveira, de 24 anos, foi coroada Miss Universe Guarapari em um evento organizado pela coordenação municipal, liderada por Márcia Barros.

Segundo Márcia, a preparação de Stefani para a posição já vem acontecendo há meses. “Stefani está dedicada nesse objetivo de Miss e temos feito um trabalho de preparo que inclui postura, oratória, passarela, estética, domínio da língua inglesa e engajamento social, uma das premissas para se tornar uma Miss. A partir dessa coroação, tudo isso se intensifica, especialmente porque neste um ano de posto de Miss Guarapari, ela é a nossa representante, marcando presença em eventos, estudando e se preparando para o grande momento do concurso estadual de 2025”, explicou a coordenadora.

O evento, exclusivo para a imprensa local e capixaba, contou com a presença de Letícia Galvão, atual Miss Espírito Santo e também guarapariense, além do coordenador estadual Charles Souza.

Letícia Galvão, Márcia Barros, Stefani Oliveira e Charles Souza

Márcia também ressaltou a responsabilidade que Stefani carrega em sua jornada como Miss Guarapari. “Stefani tem um peso e tanto para sustentar, a luta pela coroa do Espírito Santo no ano que vem e a manutenção dela com o nosso município de Guarapari, e também a valorização da beleza negra, ainda em menor número dentro do universo das misses”, comentou.

O concurso Miss Universe Espírito Santo 2025 ainda não tem data definida, mas Stefani já compartilhou seu entusiasmo com a missão. “Estou muito feliz em representar meu município no Miss Universe Espírito Santo do ano que vem. A Letícia fez um trabalho incrível como Miss Universe Guarapari, trazendo a coroa estadual para o nosso município e sendo uma verdadeira inspiração. Estou me preparando com muito carinho e dedicação, e mal posso esperar para dar o meu melhor nessa jornada”, disse Stefani.