Supermercado Perim inicia contratação para 300 vagas em Guarapari nesta terça (09)

O Supermercado Perim inicia nesta terça-feira (09) o processo de contratação para o quadro de funcionários da primeira loja da rede em Guarapari. São 300 vagas de emprego para diversos setores. Serão distribuídas 120 senhas por dia e a previsão é que a seleção dure até o final da semana.

As vagas disponíveis abrangem todos os setores do supermercado, incluindo açougue, hortifrúti, padaria, rotisseria, frios, salsicharia, lanchonete e Café Perim, estoque, dentre outros. Há oportunidades para operadores de caixa, embaladores, estoquistas, atendentes, repositores, açougueiros, panificação; com vagas também para candidatos PcD.

“A empresa busca a excelência em seu ambiente de trabalho, promovendo aos seus colaboradores remuneração e plano de benefícios diferenciados, reconhecimento ao bom desempenho e apoio ao crescimento”, segundo os gestores da rede.

O recrutamento será realizado para contratação imediata e formação de cadastro reserva. Detalhes sobre salário e plano de benefícios serão fornecidos durante o processo de entrevista.

Os interessados, mesmo sem experiência prévia, devem participar do processo seletivo que acontecerá a partir de 9 de julho, na loja Perim de Guarapari.

Requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Residir no município;

Não é necessário ter experiência;

Os candidatos devem comparecer portando documento de identidade com foto e currículo atualizado.

Detalhes do Recrutamento:

Data: início em 9 de julho de 2024;

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h;

Local: Loja Perim Guarapari, próxima a Feira Municipal, Centro;

Vagas para todos os setores de loja, incluindo candidatos PcD