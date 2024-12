Talmidim: o projeto social que une educação e acolhimento para crianças em Guarapari

A chef Soraia Marracini com os alunos do projeto. Fotos: divulgação.

Já reconhecida pelas suas obras sociais na comunidade, a Igreja Coroado deu início a um novo projeto voltado para crianças em situação de vulnerabilidade social em Guarapari. Criado em abril deste ano, o Talmidim beneficia atualmente doze crianças, oferecendo reforço escolar completo, aulas de inglês, música, acompanhamento psicológico, alimentação e atividades externas.

A palavra “Talmidim” vem do hebraico e significa “discípulos” ou “aprendizes”. “O projeto nasceu no coração do pastor Rafael e, através do Instituto Beneficente Coroado Social, vem transformando a realidade de 12 crianças em situação de vulnerabilidade, assim como Jesus transformou a vida de 12 homens, tornando-os seus discípulos através do Evangelho de Cristo”, explica Thalita Simões, coordenadora do projeto.

O Talmidim é mantido integralmente por meio de doações e pelo trabalho de voluntários, que dedicam parte de seu tempo para contribuírem de alguma forma com o desenvolvimento das crianças, complementa Thalita.

Kátia Supelete com as crianças A coordenadora Thalita com as crianças

Durante o período em que estão no projeto, das 08h ao meio-dia, as crianças também participam de diversas oficinas, como esportes, artes e culinária. Esta última, recentemente reforçada pela participação da chef de cozinha Soraia Marracini. “Eles estão adorando, já querem ser chefs”, conta Soraia.

A chef relembra que conheceu o projeto através de sua amiga Kátia Supelete, coordenadora financeira do Talmidim e, desde então, comparece todas as terças-feiras. “Participo de tudo em que sou convidada, acredito que doar tempo é o mais importante. Vim para servir, pois essas instituições precisam muito de ajuda”, afirma a voluntária.

Kátia concorda: “Essa é a oportunidade de fazer a minha parte para transformar a realidade da nossa comunidade. Queremos promover uma mudança real, não apenas assistencialismo. Estamos ‘ensinando a pescar’. Participar do projeto é plantar uma semente de transformação e cuidar dessa semente até que ela floresça”, destaca.

Segundo ela, o projeto está, no momento, buscando voluntários nas áreas pedagógicas, como estagiários e professores de qualquer disciplina, além de serviços gerais e segurança. Interessados em doar ou colaborar com a iniciativa podem entrar em contato pelo telefone do IBC Social: (27) 99524-2474.

*Conteúdo publicado originalmente na edição 57 da revista Sou.