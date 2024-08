Teleférico, bangalôs e tirolesa: Parque Paulo César Vinha ganhará novas atrações

Imagens: divulgação

O Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV) passará por uma reformulação e ganhará novos atrativos para os visitantes. Incluído em um programa de concessão de seis parques do Espírito Santo, a área irá receber novas estruturas, como teleférico, tirolesa, hospedagens tipo glampings e bangalôs, além de restaurantes e espaços dedicados à educação ambiental.

“O PEPCV pode se tornar um modelo exemplar de turismo sustentável, no qual a preservação ambiental e a educação ocupam posições de destaque. Ao oferecer uma experiência enriquecedora que valoriza a natureza e promove a conscientização ambiental, o parque se coloca como um paradigma de como o turismo pode desempenhar papel fundamental na conservação do meio ambiente”, afirma o Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni.

De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), as intervenções irão ocupar 0,1% da área total do Parque Paulo César Vinha. Ainda não há data para o início das obras, mas a expectativa é que o leilão ocorra no próximo ano.

Novas atrações

A portaria principal do parque será reestruturada, com a criação de 500 vagas de estacionamento, pavilhão com cafeteria, centro de visitantes, nova sede/alojamento do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), memorial, bilheteria, sanitários, auditório, além da base de uma das atrações de destaque da concessão: o teleférico, com trajeto até a Lagoa da Coca Cola.

Além da chegada do teleférico, a Lagoa de Caraís terá piscina e decks flutuantes, restaurante na rocha e uma torre de tirolesa para os amantes do ecoturismo. Outra atração é a criação de um Centro de Educação Ambiental com café e loja, onde os visitantes terão a oportunidade de testemunhar o fenômeno da desova das tartarugas marinhas, contribuindo para a sensibilização e preservação dessas espécies ameaçadas.

Segundo o projeto, as trilhas de acesso às principais atrações serão suspensas para garantir acessibilidade. Outra novidade do projeto são as 28 cabanas de Glamping – uma espécie de camping que alia conforto e sustentabilidade.

O projeto também prevê a reestruturação do acesso secundário do parque, com a criação de outras 500 vagas de estacionamento, além de uma série de atrações para a região da Lagoa Feia. Para o público que busca privacidade, bangalôs em áreas mais isoladas oferecerão estadia exclusiva, com vistas panorâmicas e serviços personalizados. Piscina flutuante, passeio de pedalinho e restaurantes também integram a lista de novidades.

Criado por meio do Decreto nº 5409-R, o Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável das Unidades de Conservação do Estado do Espírito Santo tem o objetivo de fomentar a sustentabilidade dos parques estaduais, por meio do desenvolvimento de atividades turísticas e econômicas sustentáveis.

*Com informações do Governo do Estado.