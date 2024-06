Terceira Ponte e Rodovia do Sol recebem novos veículos para atender ocorrências nas vias

Fotos: divulgação

A partir desta segunda-feira (24), seis novos veículos passam a atender ocorrências na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol. A iniciativa faz parte do processo de renovação da frota e visa melhorar o atendimento aos usuários dessas importantes vias.

Entre os novos veículos estão: um caminhão-pipa, quatro guinchos leves e um guincho pesado.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, destaca a importância dessa renovação: “A chegada desses novos veículos representa um grande avanço para o atendimento na Terceira Ponte e Rodovia do Sol. Com equipamentos mais modernos e eficientes, poderemos oferecer um serviço de maior qualidade e agilidade para a população.”

Além dos novos veículos, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) Rodovias devem receber em breve novas ambulâncias e veículos para inspeção e monitoramento do trecho.

*Com informações do Governo do Estado.