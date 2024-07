Thiago Martins, Flávio Venturini e mais: Esquina da Cultura vai ter dez shows nacionais

Foto: divulgação

Guarapari vai receber nos dois últimos finais de semana de julho mais de 10 atrações nacionais para a sexta edição do Esquina da Cultura, festival de inverno que já se tornou tradicional no calendário da cidade. Entre os dias 19, 20, 26 e 27, a Avenida Joaquim da Silva Lima, principal via do centro da cidade, vai ser ocupada por palcos, food trucks e ilhas gastronômicas para um público de milhares de pessoas.

Com uma variedade de gêneros musicais, o evento vai contar com shows de Thiago Martins, Leo Maia, Thiago Arancam, Zé Geraldo, do ex-integrante do Kid Abelha George Israel, Flávio Venturini, Sá & Guarabyra, Daniel Boaventura, Demônios da Garoa, Finest Hour, Orquestra Filarmônica de Mulheres e Mariana Coelho do The Voice Brasil.

O público também vai poder acompanhar talentos capixabas, como a banda Clube Big Beatles, Marcos Côco, Melina & Banda Talentos, Mirano Shuller, Du Jorge, Mariana Muller, Graciela Ferraz e Edy do Sax.

Além das atrações musicais, o evento se tornou uma importante fonte de receita para movimentar a economia do Centro, com as lojas de rua estendendo o horário de funcionamento e aproveitando o desembarque dos turistas na cidade.

Este ano, a organização do Esquina da Cultura também confirmou a presença de 12 food trucks para venda de alimentos em geral. Também foram disponibilizadas as vagas para seis ilhas gastronômicas, seis espaços para venda de cerveja artesanal e uma estrutura para comercialização de vinhos.

A prefeitura divulgou um edital para a seleção das empresas e comerciantes que iriam explorar os espaços. Restaurantes, cervejarias e lanchonetes já garantiram presença na edição deste ano.

Realizado desde 2017, o Esquina da Cultura foi criado para movimentar a cidade durante o período de baixa temporada e se tornou um dos principais eventos de Guarapari. No ano passado, cerca de 85 mil pessoas passaram pelas ruas do Centro, de acordo com a Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec). Para esta edição, a expectativa é que esse número seja ultrapassado.

Programação

Sexta, dia 19

Thiago Martins

Leo Maia

Big Beatles

Finest Hour

Edy do Sax

Sábado, dia 20

Thiago Arancam

Zé Geraldo

Mariana Coelho

Mirano Schuler

Du Jorge

Sexta, dia 26

Flávio Venturini

Sá & Guarabyra

Orquestra Filarmônica de Mulheres

Melina & Banda Talentos

Edy do Sax

Sábado, dia 27