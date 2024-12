Torneio de beach tennis em Peracanga estreia novas quadras de esporte em Guarapari

Foto: reprodução/Ameazul

A Praia de Peracanga, em Guarapari, será palco de um torneio de beach tennis nos dias 28 e 29 de dezembro. O evento, organizado pela Associação de Moradores da Enseada Azul (Ameazul), terá início às 8h e contará com food trucks, música ao vivo e espaço infantil.

O torneio será realizado na Praça Central de Peracanga, onde estão sendo construídas quatro quadras para a prática de beach tennis. A organização é da A4 Eventos, com realização da Ameazul e apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Após o evento, as quadras permanecerão disponíveis para a comunidade, proporcionando uma nova opção de lazer na região.

O torneio terá disputas nas categorias Feminina, Masculina e Mista, divididas entre os níveis Aberto, C e D. As partidas seguirão o formato de fase classificatória, semifinal e final. Interessados em participar podem realizar suas inscrições até a próxima quinta-feira (26), clicando aqui.

Segundo o presidente da Ameazul, Edmundo Araújo, o evento contará com uma estrutura robusta, incluindo banheiros, food trucks, parque infantil, cervejaria, música ao vivo e reforço na iluminação. “A expectativa é que no dia 26 tudo esteja pronto, testado e em condições de uso,” informou Edmundo.

Além das quadras permanentes, a praça de alimentação e a cervejaria funcionarão até 2 de fevereiro de 2025, tornando o espaço um atrativo para moradores e turistas durante o verão.

Segundo Edmundo, o torneio é um marco para a Enseada Azul, que recentemente começou a receber investimentos em equipamentos de lazer. “Até meados deste ano, não havia nenhum equipamento de lazer na região. O primeiro foi a Praça José Maria de Oliveira, inaugurada no meio do ano. Agora, com a Praça Central de Peracanga, teremos pela primeira vez uma programação de verão onde as famílias poderão se divertir”, explicou.

Ele também destaca os benefícios para a economia local. “O evento propiciará um incremento no comércio, valorização do bairro, melhores perspectivas para o turismo e impactará positivamente a qualidade de vida”, concluiu.