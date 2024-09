Tributo homenageia Elis Regina e Rita Lee em show na Casa Sinestésica, em Guarapari

Foto: divulgação

No dia 14 de setembro, às 19h30, Guarapari será palco de uma celebração ao legado de duas grandes lendas da música brasileira: Elis Regina e Rita Lee. O Centro Cultural Casa Sinestésica, na Praia do Morro, receberá a dupla Brasilianos, formada por Ciça Chadô e Gabriel Xavier, para uma noite especial que promete emocionar o público com canções inesquecíveis das artistas.

Com sua voz poderosa e interpretações intensas, Elis Regina marcou gerações por meio do seu talento e sensibilidade. Já Rita Lee, a eterna rainha do rock brasileiro, conquistou seu lugar na história com letras irreverentes, uma atitude ousada e sua contribuição para o cenário musical do Brasil.

De acordo com Bruno de Deus, produtor cultural do Sinestesia, o show é mais uma oportunidade de movimentar o cenário cultural de Guarapari, desta vez com a parceria da dupla Brasilianos, que traz releituras da música brasileira. “Ciça e Gabriel são parceiros das ações do Sinestesia há algum tempo, e já fizemos um tributo à Caetano quando o mesmo fez 80 anos e foi um sucesso. A ideia agora é repetir a dose e um reencontro com o Projeto Brasilianos nessa homenagem à Elis e Rita na nova Casa Sinestésica”, comenta Bruno.

Ele destaca que o centro cultural tem desenvolvido uma série de atividades e oficinas, e que o tributo é mais um evento que reforça o papel do espaço na promoção da cultura local.

Os ingressos estão disponíveis para compra antecipada por R$ 15,00, ou R$ 20,00 na hora do evento. As entradas são vendidas com antecedência na página da Casa Sinestésica no Instagram (@casasinestesica), ou pelo WhatsApp (27) 99703-3414.

Serviço:

Tributo a Elis Regina e Rita Lee

Data: 14/09 (sábado)

Horário: 19h30

Local: Casa Sinestésica – Avenida Barcelona, 192, Praia do Morro, Guarapari

Ingressos: R$15,00 (compra antecipada) / R$20,00 (compra na hora). Vendas no Instagram (@casasinestesica) ou WhatsApp (27) 99703-3414