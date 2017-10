Troca de notas fiscais podem render até R$5mil em Alfredo Chaves

por Larissa Castro

A cidade de Alfredo Chaves está em clima de Natal. Na última segunda-feira (23), começou a campanha de incentivo fiscal “Em Alfredo Chaves Sua Nota Vale Prêmios”. A troca de notas fiscais por cupons é coordenada pelo Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC) e pode render até R$5 mil.

A cada R$50 em notas fiscais, o cliente recebe um vale cupom para concorrer aos prêmios, que podem ser trocadas na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada ao lado dos Correios, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Já a troca para bloco do produtor rural, será feita no NAC, das 8h às 16h, que funciona no prédio localizado na Fazenda Experimental Incaper, sentido Parque de Exposições.

Os participantes terão três chances para concorrer a prêmios em dinheiro. Serão R$10mil divididos entre três ganhadores, sendo um prêmio no valor de cinco mil, três mil e dois mil reais. O sorteio será realizado no dia 23 de dezembro, às 20h, na Praça Colombo Guardia.

A campanha, segundo o gerente, Antônio Carlos Petri, é uma forma de motivar a população a exigir a nota fiscal e contribuir com a arrecadação municipal. Desde que foi criada em 2005, a campanha de incentivo fiscal contempla vários alfredenses e ajuda no desenvolvimento econômico do município.