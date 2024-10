Turista é agredido após pedir para ciclista sair do calçadão em Guarapari

Foto: reprodução/Folha Vitória

No último sábado (19), um homem de 34 anos foi agredido por um grupo de seis pessoas enquanto passeava com sua família pela orla da Praia do Morro, em Guarapari. O episódio de violência foi registrado após o turista, que veio de Minas Gerais, pedir a um ciclista que não transitasse pelo calçadão.

O crime ocorreu em uma das regiões mais movimentadas da cidade, causando comoção entre moradores e visitantes. Imagens de testemunhas mostram o momento em que a vítima é cercada pelo grupo, que o agride com socos e chutes até ele cair no chão, onde as agressões continuaram.

Testemunhas relataram que o homem estava caminhando com a família no calçadão quando teria esbarrado em um ciclista, o que teria causado as agressões por parte do ciclista e de amigos dele.

No entanto, a esposa do homem agredido, que estava com seus três filhos de 7, 9 e 12 anos no momento do ataque, disse à reportagem da TV Vitória/Record que não houve esbarrão, mas que a violência começou logo após o pedido para que o ciclista saísse da área de pedestres.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada e encontrou a vítima caída, cercada por populares que tentavam socorrê-la. O homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari. A PM afirmou que realizou patrulhamentos na região, mas nenhum dos suspeitos foi detido até o momento.

*Com informações do Folha Vitória.