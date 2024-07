Última noite do Esquina da Cultura terá Daniel Boaventura, George Israel e Demônios da Garoa

Daniel Boaventura será atração do Palco Praia das Castanheiras. Foto: divulgação.

A sexta edição do festival de inverno Esquina da Cultura chega ao fim neste sábado (27) com mais três shows nacionais e artistas locais nos palcos espalhados pela Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro.

Ao todo serão seis apresentação na última noite do evento. No Palco Praia dasCastanheiras, próximo ao Banestes, os cantores Marcos Côco e Daniel Boaventura se apresentarão a partir das 20h.

Já no Palco Praia dos Namoradores, perto da Praça do Bradesco, será a vez de Graciella D’Ferraz e George Israel, ex-integrante do Kid Abelha. No Palco Areia Preta, a cantora Mariana Muller irá abrir os trabalhos antes do show dos Demônios da Garoa.

De acordo com a Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), aproximadamente 40 mil pessoas visitaram a Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro, durante os dois primeiros dias do evento.

Confira a programação:

Sábado (27)

Palco Castanheiras

Marcos Côco

Daniel Boaventura

Palco Areia Preta

Demônios da Garoa

Mariana Muller

Palco Praia dos Namorados