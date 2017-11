Prefeito Edson Magalhães assina obra de revitalização na Prainha de Muquiçaba

por Aline Couto

A Prainha de Muquiçaba recebeu na última sexta (10), o prefeito Edson Magalhães e outras autoridades para assinatura da ordem de serviço referente à revitalização da nova orla.

A licitação foi vencida pela empresa Forte Prestações de Serviços LTDA EPP, que será responsável pelo projeto e terá prazo de 12 meses para concluir, uma pista de skate, ciclovia, quiosque e banheiro subterrâneo com plataforma de acessibilidade. O investimento será de aproximadamente 1,3 milhão.

A obra é projetada para oferecer conforto aos moradores e turistas. “A comunidade da Prainha recebe com muita alegria esta obra, nossa orla é um dos cartões postais mais visitados na cidade e essa revitalização é muito importante”, afirmou a presidente da Associação dos Moradores, Marilene Vieira.

A orla irá contar com um espaço reservado para jogos e laser, com mesas e bancos. O projeto consiste em canteiros com manutenção de espécies arbóreas existentes e todas as áreas serão adaptadas a mobilidade de portadores de necessidades especiais para o uso dos equipamentos urbanos e locomoção.

“Esta revitalização da orla da Prainha é importante para população, para mobilidade urbana, para os

skatistas, enfim, essa será mais uma obra de qualidade realizada nesta gestão”, finalizou o prefeito.