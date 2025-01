UPA de Guarapari ganha reforço com a contratação de cinco novos médicos

Fotos: reprodução/PMG

Nos primeiros dias da nova gestão, a administração de Guarapari tem priorizado melhorias no atendimento à saúde da população. Na sexta-feira (03), a prefeitura informou que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) recebeu reforços com a contratação de cinco novos médicos para ampliar a capacidade de atendimento, especialmente nos períodos de maior demanda.

A diretora da UPA, Dora Barsali, detalha as mudanças implementadas. “Antes, tínhamos apenas quatro médicos durante o dia. Agora, contamos com seis, e em alguns dias, como hoje, temos sete profissionais atendendo. À noite, o número também aumentou, passando de três para cinco, com a possibilidade de acionar mais médicos conforme a necessidade”, explicou.

Problemas como a falta de pessoal e deficiências na infraestrutura vinham comprometendo a qualidade do atendimento. Além do aumento no número de médicos, o quadro de técnicos e enfermeiros também foi ampliado, garantindo mais agilidade no funcionamento de todos os setores da unidade. Reparos emergenciais foram realizados na infraestrutura, incluindo manutenção de aparelhos, ajustes no sistema de refrigeração e conserto de impressoras que impactavam diretamente no tempo de atendimento.

Essas melhorias têm refletido positivamente no fluxo de atendimentos. Felipe Vieira, um dos usuários da unidade, comentou sobre a diferença no serviço. “Os atendimentos anteriores eram bem mais demorados, mas desta vez foi muito mais rápido. Já senti a diferença”, destacou.

A secretária municipal de Saúde, Larissa Sartório, reforçou a importância das ações implementadas. “Identificamos os problemas e iniciamos melhorias imediatas, tanto na estrutura quanto no aumento de pessoal. Nosso objetivo é oferecer um atendimento mais eficiente e satisfatório, cumprindo nosso compromisso de cuidar da saúde da população”, concluiu.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.