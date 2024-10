Vai dar praia? Confira a previsão do tempo para a ‘Semana do Saco Cheio’ em Guarapari

Após um fim de semana com tempo instável, a ‘Semana do Saco Cheio’ deve continuar com céu nublado em Guarapari e no Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira (14) será de céu com nuvens e possibilidade de chuvas ocasionais. O litoral de Guarapari também será marcado por ventos moderados

Foto: Incaper

Na Grande Vitória, a temperatura máxima prevista é de 29°C. Já na Região Sul do estado, os termômetros devem registrar mínimas de 23°C e máximas de 30°C nas áreas menos elevadas.

A instabilidade deve permanecer durante esta terça (15) e quarta-feira (16). O céu fica nublado e são esperadas chuvas em alguns momentos do dia, com ventos moderados.

Já na quinta (17) e sexta-feira (18), a empresa Climatempo aponta uma leve melhora no tempo. A previsão é de sol entre nuvens, mas sem registro de chuvas.