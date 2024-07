Van da Boa Energia: EDP realizará troca gratuita de lâmpadas em Guarapari

Foto: divulgação

Até sexta-feira (12), a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, estará presente no mutirão de negociação de dívidas do Procon em Guarapari, com a sua Van da Boa Energia. Na unidade móvel de atendimento, os clientes poderão trocar lâmpadas gratuitamente, realizar negociação de débitos com condições especiais, fazer o pré-cadastro para a Tarifa Social, que proporciona um desconto de até 65% na conta de energia para famílias de baixa renda, entre outros serviços.

A Van da EDP estará estacionada na Faculdade Anhanguera, localizada na Rodovia Jones dos Santos Neves, 1000, Lagoa Funda, em Guarapari. Na quarta e quinta-feira, dias 10 e 11, o atendimento será das 9h às 16h. Já na sexta-feira, dia 12, acontecerá das 09h às 12h.

A EDP esclarece que os clientes podem realizar a troca, gratuitamente, de até 10 lâmpadas incandescentes, halógenas e fluorescentes compactas por equipamentos com tecnologia LED. Basta apresentar conta/fatura de energia residencial recente (não é preciso ser o titular da conta de energia) e o documento de identidade (RG) de quem estiver presente.

As lâmpadas LED oferecem uma combinação de economia de energia, longa vida útil, maior visibilidade e baixo impacto ambiental, tornando-as uma escolha cada vez mais adotada e recomendada. A iluminação das residências, dependendo do hábito de consumo familiar, pode representar cerca de 15% do consumo total de energia.

Já para a negociação de débitos com condições especiais, é necessário a presença do titular portando a conta de energia e o documento de identidade.

O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e tem como objetivo promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia.

Tarifa Social

A Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício que concede desconto de até 65% no consumo de energia, é destinado às famílias em situação de vulnerabilidade e que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possuir o Número de Identificação Social (NIS) ativo.

O desconto é concedido para os primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais, classificados como de baixa renda. O benefício varia de acordo com a faixa de consumo mensal (kWh/mês) e é aplicado somente a uma unidade consumidora por família. O cadastro e mais detalhes também estão disponíveis no site www.edp.com.br/tarifasocial.

SERVIÇO:



Van da Boa Energia EDP – Serviços oferecidos: Trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas por equipamentos mais eficientes com tecnologia LED, negociação de débitos com condições especiais (necessário a presença do titular), troca de titularidade da fatura, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, impressão de 2ª via da conta de luz, solicitações de religação, entre outros.

Guarapari

Dias: De quarta a sexta-feira (10 a 12)

Horário: Quarta e quinta-feira (10 e 11) das 9h às 16h. Sexta-feira (12) das 9 às 12 horas.

Local: Faculdade Anhanguera (Rodovia Jones dos Santos Neves, 1000 – Lagoa Funda, Guarapari)

Para a troca de lâmpadas por LED, o cliente deve seguir os seguintes critérios:

Apresentar conta/fatura de energia residencial recente (não é preciso ser o titular da conta de energia);

Levar o RG de quem vai efetuar a troca;

Levar até 10 lâmpadas bulbo incandescentes e/ou fluorescentespara realizar a troca pelas lâmpadas LED, que trarão mais economia na conta de energia.

*Com informações da EDP.