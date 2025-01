VÍDEO: novo prefeito de Guarapari faz vistoria e encontra condições precárias na UPA

Vídeo: Prefeitura de Guarapari

No primeiro dia à frente da Prefeitura de Guarapari, o prefeito Rodrigo Borges realizou vistoria na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade ao lado da secretária de Saúde, Larissa Santório. No local, foram encontradas condições precárias de trabalho, falta de manutenção e estrutura inadequada para funcionários e pacientes.



Durante a visita, foram constatados problemas graves. O único banheiro dos servidores estava sem iluminação, diversas portas estavam sem maçanetas, sendo improvisadamente fechadas com ataduras, e os sanitários apresentavam danos. Armários em setores essenciais estavam danificados, e faltavam materiais básicos, como produtos para higienizar lençóis hospitalares.



Na recepção, o ar-condicionado com defeito gerava um ambiente de calor insuportável para pacientes e acompanhantes, que ainda enfrentavam desconforto em sofás rasgados. Nas áreas de descanso dos profissionais de saúde, os colchões estavam sujos e rasgados, enquanto televisores permaneciam desligados por falta de manutenção.



“Até uma barata foi encontrada durante a vistoria”, relatou o prefeito, que classificou o cenário como inaceitável. Rodrigo Borges determinou que cada setor apresentasse um relatório detalhando as dificuldades e as necessidades. O objetivo é priorizar as soluções e garantir condições dignas de trabalho e atendimento na unidade.



“Não podemos permitir que profissionais de saúde e pacientes enfrentem esse descaso. Nosso compromisso é devolver dignidade e qualidade aos serviços públicos de Guarapari”, afirmou o prefeito.

Pedidos de doação

Fontes também informaram à reportagem do folhaonline.es que, durante o mês de dezembro, funcionários da UPA teriam entrado em contato com entidades da cidade para pedir doações de itens básicos, como lençol e outros materiais.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.