- Vila Velha prepara megaestrutura para a virada do ano com DJs e queima de fogos

Foto: divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Vila Velha já está se preparando para receber um milhão de pessoas ao longo das praias na noite de Réveillon. A festa contará com oito torres de iluminação e sonorização distribuídas pelas orlas de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa, além de 16 pontos de show pirotécnico, sendo 12 em balsas e quatro na areia.

As apresentações dos DJs começam às 20h e vão até 0h40, trazendo diferentes estilos musicais, como forró, house, rap, reggae, hip-hop, pop de várias décadas, brasilidades e eletrônica. As torres terão painéis de LED e farão a contagem regressiva para a chegada de 2025, transformando a orla de Vila Velha em um dos maiores eventos musicais do Espírito Santo.

Entre os DJs confirmados estão Sammuca05, criador do projeto Tropical Soul Fusion; Luciano Pankada, especialista em reggae fusion e hip-hop; Berim, que mistura forró e brasilidades; Cimá, com sets de house music; Camarão, trazendo rap e gêneros brasileiros variados; Zappie, com brasilidades e black music; Jader Mansano, que explora ritmos nordestinos; e Zaneti, com hits do pop das décadas de 1980 a 2000.

As torres serão instaladas em locais estratégicos para incentivar a circulação do público e evitar aglomerações.

Confira a localização das torres e os DJs que se apresentarão:

Ponto 01: Praia de Itaparica – Praça do Ciclista

DJ Zappie

Ponto 02: Praia de Itaparica – Em frente à Academia Wellness Club

DJ Berim

Ponto 03: Praia de Itaparica – Em frente ao Edifício Mar Mediterrâneo

DJ Zaneti

Ponto 04: Praia de Itaparica – Em frente à Pastelonça

DJ Luciano Pankada

Ponto 05: Praia de Itapuã – Praia de Beverly Hills

DJ Sammuca05

Ponto 06: Praia da Costa – Avenida Champagnat

DJ Jader Mansano

Ponto 07: Praia da Costa – Em frente à Vila do Açaí

DJ Cimá

Ponto 08: Praia da Costa – Próximo à Imobiliária Canal

DJ Camarão

*Com informações da Prefeitura de Vila Velha.