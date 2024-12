Virada do ano terá tempo instável em Guarapari, alerta Incaper; confira a previsão

Foto: arquivo Folha

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Réveillon será de tempo instável na maioria dos municípios capixabas, inclusive Guarapari. Confira a previsão para o último dia de 2024 e o início de 2025.

31 de dezembro

Para o último dia do ano, a previsão indica chuvas a partir da tarde, com a possibilidade de que se estendam até a hora da virada nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Segundo a empresa Climatempo, as temperaturas em Guarapari devem variar entre 21°C e 26°C. O vento ficará moderado por todo o litoral capixaba.

É recomendado que os capixabas e turistas fiquem atentos às condições do tempo antes de sair para as festas.

1º de janeiro de 2025

O primeiro dia do ano também deve ser marcado por variação de nuvens e chuvas passageiras em algumas regiões, pancadas de chuva esperadas a partir da tarde, com possibilidade de aumentar ao longo do dia. As temperaturas continuam amenas, com mínima de 22ºC e máxima de 26ºC. Segundo o Incaper, o vento seguirá moderado por todo o litoral.