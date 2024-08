Zé Preto (PP) mantém liderança em nova pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Guarapari

Foto: Lucas S. Costa

O deputado estadual Zé Preto (PP) aparece na liderança da disputa eleitoral pela prefeitura de Guarapari, segundo a pesquisa pré-eleitoral do instituto Futura, divulgada nesta quarta-feira (07) pelo portal Folha Vitória. O resultado demonstra um crescimento de Zé Preto que, na pesquisa realizada anteriormente pelo instituto Futura, estava empatado com Rodrigo Borges, considerando a margem de erro.

Pesquisa espontânea

No cenário espontâneo, 28,7% dos entrevistados disseram que votariam em Zé Preto. Em segundo lugar, foi apontado o nome do candidato Rodrigo Borges (Republicanos), com 19,8%.

O candidato Danilo Bahiense (PL) aparece com 0,9%, Emanuel Vieira (União Brasil), com 0,7% e José Amaral (PSOL), com 0,1%. Brancos e nulos somam 10,2% do eleitorado, enquanto os indecisos totalizam 35,1%.

Cenário estimulado

Na pesquisa estimulada, na qual foi apresentada aos entrevistados uma lista com seis possíveis candidatos, Zé Preto ficou com 44,4% das intenções de voto. Neste cenário, Rodrigo Borges teve 30,2% dos votos.

Emanuel Vieira aparece em terceiro, com 3,5%. Danilo Bahiense tem 2% dos votos, empatado na margem de erro com José Amaral, com 0,6% da intenção de voto, e o petista Oylas Pereira, com 0,2%.

Os entrevistados indecisos somaram 12%, enquanto nulos e brancos ficaram em 7%.

Rejeição

Quando questionados sobre em quem não votariam de maneira nenhuma, levando em consideração a mesma lista de candidatos do cenário estimulado, o deputado estadual Zé Preto foi citado por 21,8%, Danilo Bahiense aparece com 19,8% e Rodrigo Borges tem 19%.

José Amaral (15,8%), Emanuel Vieira (15%) e Oylas Pereira (15%) aparecem em seguida na rejeição. Os entrevistados que não rejeitam ninguém somaram 15,5%, e os que rejeitam todos são 2%. Os indecisos, que não sabem ou não responderam, são 20%.

A pesquisa ouviu 400 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 26 e 31 de julho. A pesquisa tem margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos e índice de confiabilidade de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número ES-09798/2024.

*Com informações do Folha Vitória.