Zé Preto (PP) oficializa pré-candidatura à Prefeitura de Guarapari e prega diálogo entre forças políticas

O partido Progressistas (PP) reuniu lideranças, parlamentares e apoiadores para lançar, nessa quinta-feira (27), a pré-candidatura do deputado estadual Zé Preto à Prefeitura de Guarapari. O evento aconteceu em um auditório do Sesc da cidade.

Bastante aplaudido pelos apoiadores e correligionários, Zé Preto fez questão de pregar diálogo para a construção de um projeto político para a cidade nos próximos anos.

“Temos que dialogar com o Governo do Estado, prefeitos vizinhos e deputados, ouvir mais e falar menos. Acredito e agradeço à população de Guarapari, que precisa de muito mais e para isso temos que dialogar e entender o clamor da população. Meu compromisso é com o povo de Guarapari”, afirmou.

Deputados estaduais, como o presidente da Assembleia Legislativa (Ales) Marcelo Santos (Podemos), Tyago Hoffmann (PSB), Raquel Lessa (Progressistas), Fabrício Gandini (PSD) e Alexandre Xambinho (PSC) estiveram no evento. O deputado federal e líder do PP no Estado, Da Vitória, também marcou presença.

Especulado como possível vice da chapa de Zé Preto, o ex-subsecretário estadual de Turismo, Gedson Merízio (Podemos), ressaltou a união em torno da pré-candidatura do deputado. “Eu estou aqui para dizer que esse talvez seja o maior movimento de união das forças políticas que já fizemos recentemente no município, que seja um exemplo para a cidade assumir a responsabilidade de mudança e transformação que Guarapari merece.”

Segundo Tyago Hoffmann, a pré-candidatura de Zé Preto é mais um passo do compromisso selado entre o partido socialista, o Podemos e o Progressistas. “É uma pré-candidatura que está dentro da base do governo Casagrande. Aqui também temos uma pré-candidatura do Ted Conti, pelo PSB. Nós já combinamos que será um movimento de forma unida. Desse grupo de partidos sairá um candidato”, afirmou.

O presidente da Ales, Marcelo Santos, destacou os aspectos da boa relação do pré-candidato com a população e lideranças do Estado. “Zé Preto é agregador, tem relação com o Governo do Estado, Assembleia, com o Congresso Nacional, mas tem uma relação diferenciada com o povo de Guarapari”, elogiou.

Para o deputado federal Da Vitória (PP), o nome do parlamentar de Guarapari já está consolidado para ser a candidatura do partido na cidade. “Ele tem raízes na cidade, já passou pela Câmara Municipal, está na Assembleia e possui popularidade. A gente espera ter um compartilhamento para poder fazer uma gestão segura, porque a cidade precisa de um novo ambiente e novos ares. É um dos maiores eventos de pré-candidatura que vi no Estado, garantiu.