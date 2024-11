1ª Festa da Consciência Negra no Quilombo Alto Iguape destaca cultura e resistência em Guarapari

O Quilombo Alto Iguape, em Guarapari, realiza no próximo sábado (23) a 1ª Festa da Consciência Negra, um evento promovido pela Associação Remanescente do Quilombo Alto Iguape (ARQUI) para celebrar e valorizar a cultura afro-brasileira.

De acordo com o presidente da associação, Rosemério Maioli, a iniciativa é um marco para a comunidade. “É a primeira festa que nós estamos fazendo aqui. Eu comecei há cerca de um ano como presidente do quilombo, e essa aqui vai ser a primeira festa que nós vamos fazer aqui em cima no quilombo do Alto Iguape. A nossa expectativa é muito boa”, afirmou.

Embora a expectativa seja positiva, Rosemério destacou os desafios enfrentados para a realização do evento, principalmente a falta de apoio do poder público. “É um evento de muita dificuldade também. Porque nós estamos na situação de que algumas secretarias nos negaram muitas coisas, mas estamos indo no peito e na raça e se Deus quiser vai ser uma festa bem proveitosa”, concluiu.

A festa terá início às 09h com uma Missa Afro, seguida, a partir das 11h, de uma série de apresentações culturais. Entre as atrações confirmadas estão: Banda de Congo ABCG, Capoeira com professor Tubarão e Caxambu de Quilombo Pedra Branca.

Sobre o Quilombo Alto Iguape

O Quilombo Alto Iguape abriga cerca de 15 famílias e, em 2012, recebeu o Certificado de Auto Definição como Comunidade Remanescente Quilombola. O certificado é emitido pela Fundação Palmares, uma instituição pública vinculada ao Ministério da Cultura que tem a finalidade de promover e preservar a cultura afro-brasileira.