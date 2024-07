35 vagas: Samarco abre processo seletivo para pessoas com deficiência em Anchieta

Imagem: divulgação.

A Samarco abriu inscrições para 35 vagas afirmativas para pessoas com deficiência, nas áreas operacionais e administrativas em Anchieta e em Minas Gerais. Segundo a empresa, a iniciativa visa contratar, capacitar e desenvolver profissionais com deficiência, valorizando suas habilidades e potenciais.

Oportunidades

As vagas são destinadas às pessoas que moram nas proximidades da empresa em Anchieta (ES), Mariana e Belo Horizonte (MG). As inscrições ficarão abertas até o dia 04/08 e a previsão para admissão é em outubro de 2024. Os interessados devem se inscrever no processo seletivo por meio do site, clicando aqui.

“As vagas têm como objetivo não apenas diversificar o nosso quadro de pessoas, mas também fomentar um ambiente de aprendizado contínuo e de crescimento mútuo. A contratação de pessoas com deficiência reforça o nosso compromisso com a igualdade de oportunidades e é mais uma ação do nosso Programa de DE&I da Samarco”, declarou Adriana Gomes, gerente de Atração e Desenvolvimento.

Capacitação

Segundo a empresa, os profissionais contratados para as vagas operacionais terão capacitação custeada pela Samarco. Nesse caso, os candidatos e candidatas devem ter disponibilidade para cursar o técnico em Eletromecânica no período noturno no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Mariana ou técnico em Mecânica na escola técnica CEDTEC de Guarapari. Já para a área administrativa, as pessoas selecionadas terão um plano de desenvolvimento focado em aprimorar habilidades técnicas.

Critérios

As vagas para as áreas operacionais e administrativas são destinadas para pessoas com deficiência que tenham o Ensino Médio completo. Na área operacional, o horário de trabalho será das 7h30 às 16h45, de segunda a sexta-feira.

Na área administrativa, é necessário ter disponibilidade para exercer atividades de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h45, nas unidades de Mariana e Anchieta, e das 8h30 às 17h30, no escritório da Samarco em Belo Horizonte.

Seleção

As etapas do processo seletivo serão divididas entre atividades online e presenciais. Na etapa presencial, os candidatos terão uma prova de Matemática, avaliação de perfil, entrevistas e exames médicos.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.