4ª Travessia em Águas Abertas desafia nadadores em Anchieta

Foto: reprodução

No próximo sábado (11), os amantes da natação terão a oportunidade de encarar o desafio da 4ª Travessia de Natação em Águas Abertas de Iriri, que será realizada na Praia dos Namorados, em Anchieta. A competição, que já está com inscrições abertas, é uma das mais aguardadas da programação esportiva de verão da região.

O evento contará com categorias masculina e feminina e dois percursos: um de 3 quilômetros (km) e outro de 1,5 km. Os cinco primeiros colocados de cada categoria serão premiados, sendo que o percurso maior oferece troféu e premiação em dinheiro, enquanto o trajeto menor garante troféus aos vencedores.

Além disso, atletas da categoria Pessoa com Deficiência (PCD) também terão espaço na competição, com premiação em troféus para os três primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino, em ambas as distâncias. Todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas de participação.

Regulamento e requisitos

Para competir, menores de 18 anos deverão apresentar uma autorização dos responsáveis. Já os atletas da categoria PCD devem enviar laudo médico válido para o e-mail [email protected] para obter o cupom de inscrição.

Informações sobre o regulamento completo e outras dúvidas podem ser conferidas diretamente no site dos organizadores, clicando aqui.

Premiação

Percurso 3 km (masculino e feminino):

1º lugar: Troféu + R$ 600,00

2º lugar: Troféu + R$ 500,00

3º lugar: Troféu + R$ 400,00

4º lugar: Troféu + R$ 300,00

5º lugar: Troféu + R$ 200,0

Os cinco atletas mais bem colocados (masculino e feminino) na distância de 1,5km receberão troféus.

Serviço:

4ª Travessia de Natação em Águas Abertas de Iriri

Data: 11 de janeiro de 2025

Local: Praia dos Namorados, R. Ady Fernandes Mignone – Iriri, Anchieta

Horários: concentração a partir das 7h; Largada: 1,5 km às 8h | 3 km às 9h (após término da primeira prova)

A entrega do kit será no dia 11, no local da prova, de 06h20 às 07h40.

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.