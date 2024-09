8º Festival da Moqueca Capixaba começa na próxima quinta (05) em Anchieta; confira a programação

Este ano, o evento prepara uma moqueca de cerca de 600kg. Fotos: Arquivo PMA/ Gerência de Comunicação Social.

Entre os dias 05 e 08 de setembro, o Balneário de Castelhanos, em Anchieta, vai sediar a oitava edição do Festival da Moqueca Capixaba. Realizado em um pavilhão montado na praia, o evento deve reunir cerca de 6 mil visitantes. O festival já entrou no calendário da região e tem se destacado no turismo gastronômico do Estado, além de carregar a marca de produzir a maior moqueca em panela de barro do mundo.

“Este ano, nós estamos preparando cerca de 600kg de moqueca, somando todos os ingredientes, é um prato que gostamos muito de fazer, e o evento é muito agradável por atrair muitas famílias, além de elevarmos o nome da moqueca capixaba”, explica a chef Kenia Mota, do restaurante Batelão e responsável pelo preparo do prato.

A entrada do evento e todas as suas atividades são gratuitas. Já a aquisição da panelinha de barro para o Moquecão, que acontece no terceiro dia do Festival, pode ser realizada através do WhatsApp oficial, no link wa.me/5527988883593. Mas também pode ser adquirido na portaria do pavilhão. Até o dia 31 agosto, as panelinhas seguem no seu segundo lote (R$45).

Cerca de 14 estabelecimentos, entre restaurantes e quiosques, vão participar desta edição. Cinco deles estarão dentro do pavilhão, os outros servirão os pratos em seus próprios espaços, na orla da praia.

“O evento não fica restrito apenas à Vila Gastronômica, ele se estende do dia 05 ao dia 30, que é o Dia Estadual da Moqueca Capixaba. Cada estabelecimento tem a responsabilidade de ter essa moqueca o mês inteiro”, conta Néia Dalbon Porto, presidente da Associação Castelhanos em Ação, organizador do evento.

O festival chega ao seu oitavo ano com um forte impacto na região, afirma Néia. Desde o início da realização do evento, o feriado de 07 de setembro, até então com pouco movimento no balneário, passou a atrair cada vez mais visitantes. Somente no ano passado, o festival gastronômico movimentou R$ 2,5 milhões durante os três dias.

“Temos certeza de que o Festival da Moqueca e outros eventos do balneário têm uma grande contribuição no turismo capixaba. Essa é uma forma de valorizar e estimular o comércio, restaurantes e meios de hospedagem locais, ativando a economia nos períodos de baixa temporada”, defende.

O festival é uma realização da Associação Comercial Castelhanos em Ação com a organização do Clube Capixaba e apoio da prefeitura de Anchieta, Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e Governo do Espírito Santo.

Programação

Além da variedade de moquecas, o evento vai contar como uma programação especial, que envolve ações educativas e ambientais, cultura e música.

Um dos grandes destaques desta 8º edição do Festival da Moqueca de Castelhanos é a Trilha Sensorial da Moqueca Capixaba. A trilha, por onde o público poderá passear, conta com vários recursos sensoriais, contará a história da panela de barro, passando pela ascendência indígena da moqueca, o uso do óleo de urucum e o saber do ofício das Paneleiras de Goiabeiras, até chegar à Anchieta, Capital Estadual da Moqueca.

O festival também conta com um espaço kids completo, cheio de diversão para a criançada. O visitante poderá ainda adquirir moda praia, ou seja, biquíni e acessórios, além de diversos tipos de artesanato, desde bijuterias, peças de escama de peixe até móveis rústicos. Com o apoio da Secretaria Estadual das Mulheres, também será montada a estrutura “Espaço da Mulher”. O local que tem como objetivo proporcionar acolhimento, disponibilizará oficinas de artesanato, tratamentos estéticos e massagens. É diversão para a família toda!

Confira a programação completa:

Quinta-feira, 05 de setembro

8h às 17h – Atividades de Educação Ambiental com o IEMA e Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta; Visitas à Trilha da Moqueca e Mostra de Filmes Combiousa

16h às 19h – Oficina de Panela de Barro com Paneleiras de Goiabeiras

19h às 21h – Apresentação Cultural com Os Brandarinos

21h às 23h – Show com Gustavo Ribeiro

Sexta-feira, 06 de setembro

8h às 16h – Atividades de Educação Ambiental com o IEMA e Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta; Visitas à Trilha da Moqueca e Mostra de Filmes Combiousa

16h às 19h – Oficina de Panela de Barro com Paneleiras de Goiabeiras

17h às 18h – Encontro Clube Capixaba

19h às 20h – Preparo do Moquecão

20h às 22h – Show com Gardênia Marques – Projeto Capixabices

22h à 00h – Show com Trio Maracá

Sábado, 07 de setembro

8h às 10h – Caminhada “No Cheiro da Moqueca”

10h às 12h – Preparo do Moquecão

12h as 14h – Show com Ananda e Vanessa: Show Sorte

14h às 15h – Aula Show Kids de Óleo de Urucum: Chef Indígena Dona Zilma

15h às 18h – Moquecão Cultural

19h às 21h – Show com Lore Dalvi

22h às 00h – Show com Banda Som e Cia

Domingo, 08 de setembro

10h às 11h – Abertura do pavilhão

11h às 14h – Show com Charlin Vieira

15h às 16h – “Beleza não tem Idade nem Medida”

16h às 19h – Show com Gabriel Rezzende

19h às 20h – Encerramento do Evento

Serviço

Festival da Moqueca Capixaba

Quando: 5 a 8 de setembro

Onde: Balneário de Castelhanos, Anchieta

Endereço: Avenida Beira Mar, Praia de Castelhanos.