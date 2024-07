8º Manifesto LGBTQIA+ acontecerá no dia 04 de agosto na orla do Canal de Guarapari

Foto: divulgação

A Associação Diversidade, Resistência e Cultura (ADRC) confirmou na noite dessa segunda-feira (01) o local e data do 8º Manifesto LGBTQIA+ de Guarapari. O evento, que retorna às ruas após 11 anos, tomará a orla do Canal da cidade, no Centro, no dia 04 de agosto.

Com o tema “Basta de negligência e retrocesso no Legislativo! Por políticas públicas além das praias”, a manifestação busca incentivar o debate de políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+ e juventudes. Este ano, com apoio da Prefeitura de Guarapari, o evento começará ao lado do Supermercado Perim, e a organização já planeja uma grande festa no local.

“Estamos em articulação com a Secretaria de Postura e Trânsito para toda a via a partir do Mercado do Agricultor Rural, no Centro, seja fechada até as 23h e solicitamos também a presença da fiscalização para melhor ajudar com distanciamento das barracas/carrinho etc, e outras questões com os ambulantes que deverão estar devidamente licenciados”, adianta Leonardo Brandão, presidente da ADRC.

A volta do Manifesto às ruas é uma vitória da Associação, que voltou a ter receptividade do poder público municipal. Segundo Leonardo, a proposta é ter ainda mais representatividade para que temas relacionados à comunidade cheguem a esferas maiores.

“Precisamos começar a falar urgente de políticas públicas básicas que nos faltam, só vemos políticas e investimentos nas praias, e isso precisa começar a ser levado a sério”, afirma.

A organização garante que em breve mais informações sobre atrações e programação serão divulgadas. Os detalhes podem ser encontrados na página do Instagram: @associacao.drc.