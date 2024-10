Foto: reprodução

Com o tema “Basta de negligência e retrocesso no Legislativo! Por políticas públicas além das praias”, o 8º Manifesto LGBTQIA+ de Guarapari acontece neste domingo (20), a partir das 13h, na orla do Canal de Guarapari, próximo ao Supermercado Perim.

Organizado pela Associação Diversidade, Resistência e Cultura (ADRC) e financiado pelo Edital Valorização da Diversidade do FUNCULTURA/SECULT (Secretaria Estadual de Cultura), o evento busca trazer à tona discussões sobre políticas públicas que atendam a comunidade LGBTQIA+ e vão além dos investimentos focados no turismo.

De acordo com Leonardo Brandão, presidente da ADRC, a falta de políticas públicas básicas nas áreas de saúde, moradia e cultura para as pessoas que vivem nas periferias e favelas é uma questão urgente.

“Nossa luta é por um reconhecimento e investimento que vai além do turismo, englobando todas as necessidades e direitos de nossa comunidade”, enfatiza Leonardo. Ele destaca que o Manifesto é uma oportunidade de dar visibilidade à comunidade e promover o debate sobre diversidade e inclusão.

O evento, que será realizado nas ruas pela primeira vez em 10 anos, contará com diversas atrações, como performances de Drag Queens, DJs, cantores, e a exibição de curtas-metragens produzidos no Espírito Santo. A entrada é gratuita

A programação também inclui a entrega de kits informativos com o Estatuto da Juventude, preservativos, e outros itens. O público poderá conferir uma estrutura com palco e equipe de intérpretes de Libras. Mais detalhes podem ser conferidos no Instagram da Associação: @associacao.drc.

Serviço:

8º Manifesto LGBTQIA+ de Guarapari

Data: 20 de outubro (domingo)

Concentração: 13h

Local: Avenida Pedro Ramos, Cais do Centro, próximo ao Supermercado Perim