Acordo mantém supermercados fechados aos domingos

por Aline Couto

Na última quarta (01), a Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e seus sindicatos filiados, assinaram a convenção coletiva de trabalho com o Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES). Durante a reunião, foi determinado o não funcionamento dos supermercados aos domingos. As empresas de gêneros alimentícios só poderão abrir em dezembro, nos dias 17, 24 e 31 e nos domingos de janeiro e fevereiro do ano que vem.

O vice-presidente da Fecomércio-ES, João Elvécio Faé, ressalta que a não abertura dos supermercados foi uma decisão do setor varejista e da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), por não achar financeiramente viável, devido aos altos custos.

Apesar da decisão, a Convenção Coletiva dos anos de 2017 e 2018, decidiu acrescentar o reajuste salarial de 2,8% no piso salarial dos empregados do comércio capixaba, que de R$1.036,00 passa para o valor de R$1.065,00.