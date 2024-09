‘Adote o Liu’: campanha busca lar para cachorro que foi abandonado três vezes em Guarapari

Fotos: reprodução/Instagram

O projeto socioambiental Guaratampinhas iniciou uma campanha para encontrar um lar para o Liu, um cocker spaniel de 7 anos que foi abandonado três vezes nas ruas de Guarapari. O caso do cachorro viralizou há cerca de dois meses, quando o projeto publicou um vídeo nas redes sociais que mostra um casal entregando o animal para duas pessoas em situação de rua.

“Eles saíram do carro com o cachorro e alguns pertences e, aparentemente, procuravam uma outra pessoa, quando não a encontraram, ofereceram para dois senhores em situação de rua”, conta Alanna Bodart, coordenadora do Guaratampinhas.

Vídeo do abandono foi publicado no Instagram do projeto

Ela explica que os próprios moradores em situação de rua entregaram o animal para outras pessoas que passaram de carro e o pediram. Um dia depois, Liu foi visto sozinho em um terreno próximo de onde estava anteriormente. Alanna resgatou o cachorro e o levou para um lar temporário. Após exames, foi constatado que o cachorro estava com a saúde fragilizada, mas com ajuda do projeto conseguiu se recuperar.

Agora, o projeto quer encontrar uma família para cuidar do pet. Os interessados podem entrar em contato diretamente pelo Instagram @guaratapinhasoficial.

“Ele já está há três meses em lar temporário, nós tratamos ele, já está castrado e queremos uma família que vai cuidar dele”, finaliza Alanna.