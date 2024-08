Agente de trânsito que aplicou mais de 8 mil multas presta depoimento na Câmara de Guarapari

Fotos: HM Comunicação.

A Câmara Municipal de Guarapari realizou nessa quarta-feira (14) mais uma oitiva da CPI das Multas. Durante a sessão, os vereadores ouviram Nadson Anastácio, agente municipal de trânsito que aplicou cerca de 8.300 multas em 10 meses. Também convocados, o secretário municipal de Postura e Trânsito, Luiz Cardoso Filho, e José Bonfim, autoridade de trânsito, não compareceram.

Em seu depoimento, Nadson afirmou que não houve exagero na fiscalização das infrações e o alto número é justificado pelo período de trabalho, aumento de veículos na cidade durante o verão e o desrespeito às leis de trânsito.

“O trabalho tem sido feito. Eu sempre fazia escala especial e temos mais veículos no período de alta temporada. A quantidade de infrações cometidas no município é muito grande: uso de celular, falta de cinto de segurança e não respeitam sinalização. Isso acarreta perda de vidas”, justificou o agente, citando o número de acidentes ocorridos na cidade durante o ano.

De acordo com o presidente da CPI, vereador Max Júnior, o depoimento de Nadson era bastante esperado pela população devido ao alto número de multas aplicadas em comparação com outros profissionais. “Ele representa 40% do total de infrações em 10 meses. O quantitativo é muito diferente da aplicação dos outros; ou ele está trabalhando de mais ou os outros de menos”, ressaltou. Segundo Max, o servidor que menos aplicou gerou 661 multas, e um intermediário, cerca de 2 mil multas.

Nadson Anatáscio em depoimento na CPI das Multas

A partir de agora, a comissão vai avaliar os depoimentos através dos vídeos da sessão para complementar o relatório. O parlamentar acrescentou que, em caso de irregularidade, há a possibilidade de abertura de uma comissão processante.

“Desde que ele esteja dentro da legalidade não há o que se fazer, mas quando percebemos algum abuso de autoridade ou prevaricação – que pudemos constatar durante algumas oitivas – é produzido um relatório, que pode gerar uma comissão processante para pedir a exoneração do servidor, e que também será encaminhado para os órgãos de fiscalização, o Ministério Público e a Justiça.”

O relator da comissão, vereador Professor Luciano, e a membra, vereadora Rosana Pinheiro, também participaram da sessão. Os parlamentares preveem que a comissão deve ser concluída no início de setembro e não há previsão de ouvir mais testemunhas.