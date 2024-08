Aguiar de Paula apresenta novo empreendimento ao mercado imobiliário

Semana de reuniões acontece desde a última segunda (29), na Sabores Café & Bistrô. Fotos: HM Comunicação.

A Aguiar de Paula Engenharia encerra na terça-feira (06) uma série de encontros com corretores de imóveis de Guarapari para apresentar o mais novo empreendimento da construtora, o Edifício Residencial Magdala. Desde a última segunda (29), a Sabores Café & Bistrô, no Centro, sedia os encontros que têm reunido cerca de 30 corretores por dia.

“A ideia é apresentar o empreendimento, os detalhes e as informações pertinentes, também ter um contato mais próximo com os corretores para podermos ter um trabalho de vendas ainda melhor. Conseguimos sanar as dúvidas e ganhamos tempo, porque lá na frente os corretores estarão mais preparados para atender os clientes”, explicou João Vitor Jannuzzi, diretor comercial da Aguiar de Paula.

Matheus Marchezi e João Vitor Jannuzzi

Para o corretor de imóveis Matheus Marchezi, a proposta de apresentar e tirar dúvidas sobre os lançamentos coloca a construtora como uma das pioneiras na cidade. “A Aguiar de Paula tem buscado sair na frente em questão de inovação e tratamento com os corretores de Guarapari, por exemplo, na produção de materiais que ajudam os corretores a passar informações para os clientes”, elogiou.

Com uma relação de anos com a construtora, o corretor Gustavo Portes endossou a opinião. “O João Vitor trouxe uma pegada jovem e moderna, passando a aproximar os corretores e fazer visitas, além de produzir materiais de qualidade, que despertaram a atenção de outras construtoras. É fácil trabalhar com a Aguiar de Paula”, concluiu.

Gustavo Portes e João Vitor Jannuzzi

Localizado na Praia de Peracanga, na Enseada Azul, o Magdala é o mais novo residencial da construtora e conta com 51 apartamentos, com diversas configurações, que incluem 3 quartos e 3 suítes; 3 quartos e 02 suítes; 2 quartos com 1 suíte e 1 suíte canadense; 4 quartos com 4 suítes; e cobertura.

O edifício vai contar com lazer completo, além de aspectos voltados para a sustentabilidade, como vagas de garagem para veículos elétricos e reaproveitamento de água da chuva e de aparelhos de ar-condicionado.

