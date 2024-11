Alerta: empresas de Guarapari são alvo de golpe com e-mails sobre alvarás irregulares

Foto: reprodução

Na última sexta-feira (1º), a Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfa), emitiu um alerta aos empresários locais sobre um novo golpe que está sendo aplicado na cidade. Criminosos têm enviado e-mails fraudulentos informando sobre supostas irregularidades no alvará de funcionamento dos estabelecimentos, com o objetivo de coletar dados e pagamentos, além de induzir os empresários a agirem de forma precipitada.

A secretária municipal da Fazenda, Aline Dias Silva, explica que a emissão do Alvará de Localização e Funcionamento ocorre após a análise dos documentos exigidos pelo Decreto nº 548/2024. “Caso todos os requisitos não sejam atendidos, a Semfa envia um ofício via AR para as empresas, solicitando a documentação complementar”, afirma. Ela também esclarece que o município realiza a notificação das empresas por meio de agentes fiscalizadores “in loco” no estabelecimento e, quando a solicitação é enviada por e-mail, utiliza o correio eletrônico institucional da prefeitura.

Para atendimento sobre a emissão de alvarás, os interessados podem se dirigir à sede da Semfa, na Rua Alencar Moraes de Rezende, nº 100, bairro Jardim Boa Vista, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Também é possível obter informações pelos telefones (27) 3361-8245, (27) 3361-8206, (27) 3361-8263 e (27) 3361-8215, pelo e-mail [email protected] ou pelo site www.guarapari.es.gov.br.

A prefeitura orienta os empresários a estarem atentos a mensagens suspeitas, especialmente aquelas que solicitam dados pessoais ou pagamentos. Sinais comuns de golpes incluem erros gramaticais e pedidos com urgência. Em caso de dúvida, recomenda-se buscar apoio das autoridades para evitar prejuízos.