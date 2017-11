Alfredo Chaves abre processo seletivo na área da Educação

por Larissa Castro

Sem revelar o valor salarial e a quantidade de vagas, a Secretaria Municipal de Educação do município de Alfredo Chaves, abriu vagas para o processo seletivo temporário para os cargos de assistente de sala, cuidador, auxiliar de serviços gerais e merendeira. Todos os cargos irão atuar no ano letivo de 2018 e as inscrições começam amanhã (08), na sede da secretaria.

A oportunidade de se inscrever para servir ao município de Alfredo Chaves na área da educação segue até o dia 14 de novembro. Durante todos os dias o horário de atendimento será das 08h às 15h, na Secretaria Municipal de Educação, situada à rua Honorilda Santiago, 32, Bairro Santa Terezinha. O processo de análise e classificação do candidato será feito de 16 a 23 de dezembro.

O processo seletivo será realizado em etapa única com prova de títulos de caráter eliminatório e classificatório. O candidato deverá preencher o formulário próprio, fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, com as seguintes documentações:

-Cópia legível de documento de Identidade;

-Cópia do diploma, histórico, certificado ou declaração, específico para o âmbito de atuação pleiteada;

-Declaração de tempo de serviço.

Para mais informações, confira a Portaria.

Secretaria de Educação 27 32692739