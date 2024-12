Alfredo Chaves dá boas-vindas ao Natal com música e apresentações culturais nesta sexta-feira (20)

Arte: divulgação/PMAC

Começa amanhã (20), em Alfredo Chaves, a 18ª edição do Natal Som e Luz, que promete encantar moradores e turistas até o dia 22 de dezembro. Realizado na recém-criada Praça Gastronômica e de Lazer Leandro Belmock, localizada no antigo espaço do Jardim de Infância, o evento contará com apresentações culturais, shows e atividades dedicadas às crianças.

Além da programação artística, a Praça Gastronômica e de Lazer Leandro Belmock contará com estrutura de alimentação, lazer e espaço para convivência. O primeiro dia do evento começa às 18h30, com apresentação dos Santos Reis Estrela do Oriente.

Em seguida, às 19h, é a vez do Projeto Cordas e Vozes, seguido por apresentações da Orquestra Jovem de Violões e do Coro Jovem Música na Rede. A noite ainda terá shows com a Banda Hellys e a dupla Thiarlys e Melina.

Confira a programação completa:

Sexta-feira – 20 de dezembro

18h30 – Apresentação dos Santos Reis Estrela do Oriente

19h – Apresentação do Projeto Cordas e Vozes

20h – Orquestra Jovem de Violões Música na Rede (Sedu)

21h – Coro Jovem Música na Rede (Sedu)

22h – Show com Banda Hellys

23h30 – Show com Thiarlys e Melina

Sábado – 21 de dezembro

18h – Grupo Afro BAOBÁ

19h – Ballet Sport Fit

19h30 – Grupo Piccolo Benevente – Dança Italiana

20h – Quarteto de Cordas Música na Rede (Sedu)

21h – Banda Jovem Música na Rede (Sedu)

22h – Show com Forró Numa Boa

Domingo – 22 de dezembro

17h – Show Ni & Guinho e Banda – Viola na Praça

18h – Papa Légua Show – Natal de Sonho e Magia para as crianças

19h40 – Chegada do Papai Noel Trilheiro, com distribuição de doces

20h – Show com Gaby Cipriano & Luciano e Banda

23h – Show com Musical Prateados

*Com informações da Prefeitura de Alfredo Chaves.