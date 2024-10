Alfredo Chaves recebe exposição sobre imigração italiana na próxima semana

Fotos: divulgação

O município de Alfredo Chaves receberá a exposição “Do Passado ao Horizonte, 150 Anos de Travessias”, em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no Espírito Santo. A abertura oficial está marcada para a próxima terça-feira (15), às 18h, na Secretaria de Turismo e Cultura. O espaço fica na Av. Getúlio Vargas, 762, Centro, e a visitação estará disponível de segunda a sexta, das 8h30 às 16h.

As histórias, divididas em quatro tempos, distribuídos em 20 lâminas de tecido, retratam as motivações da emigração dentro do processo de Unificação Italiana, a viagem dos migrantes, o contato com o Novo Mundo e as perspectivas de futuro. Os quatro tempos foram identificados como a Origem, a Travessia, o Brasil e o Futuro.

“A exposição que preparamos conseguiu trazer para as telas uma demonstração muito bonita e forte de diferentes períodos históricos. Será emocionante, especialmente para os descendentes dessa história relembrarem o que eles viveram ou ouviram de seus familiares”, reforça Cilmar Franceschetto, diretor-geral do Arquivo Público do Espírito Santo, que também é autor de dois livros sobre a presença italiana no Estado e no Brasil.

A exposição faz parte de um projeto maior, com eventos que marcam a chegada dos italianos no Espírito Santo e no Brasil, e estará exposta simultaneamente em 21 cidades, de norte a sul do Estado.

Organizada pela Comunità Italiana, com apoio do Arquivo Público do Espírito Santo, a mostra tem recursos da Lei de Incentivo à Cultura (LICC) e do Grupo Águia Branca. Além disso, o evento teve apoio da Prefeitura de Alfredo Chaves, junto à Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Serviço:

Exposição “Do Passado ao Horizonte, 150 Anos de Travessias”

Abertura: 15 de outubro (terça-feira) às 18h

Visitação: de segunda a sexta, das 8h30 às 16h

Local: Secretaria de Turismo e Cultura – Av. Getúlio Vargas, 762, Centro – Alfredo Chaves

