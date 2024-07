Algares: autora de Guarapari lança quarto livro de poesias da carreira neste sábado (13)

Foto: divulgação

A autora e membra da Academia Guarapariense de Letras e da Acadamia de Letras de Vila Velha, Anne Mahin, lança, neste sábado (13), “Algares”, o quinto livro de sua carreira e quarto composto de poesias. O evento acontece na Confraria do Sabor Cafeteria, no Centro, às 17h.

Para a nova obra, a autora se baseou em importantes nomes da literatura. “Muitos poemas foram inspirados nas minhas leituras de Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, Eduardo Lourenço, Teresa d’Ávila, Tomás de Aquino e de Agostinho de Hipona. Mas também em poetas como Manuel Bandeira, Fernanda de Castro, Cora Coralina, Ivan Junqueira, Mario Quintana, Tristan Corbière…”, conta.

Algar, que significa abismo, gruta, despenhadeiro, dá nome ao livro que traz, segundo a autora, o que há de mais escondido na alma humana, nas zonas abissais das sensações e sentimentos. “Cada texto poético, explicitamente ou nas entrelinhas, é um convite à reflexão”, completa.

Sobre a autora

Anne Mahin, nascida em Cambuquira, MG, escreve poemas, crônicas e contos. Publicou “Asas do silêncio” (poesia e prosa poética, 2018), “O que se esconde do sol” (contos, 2019) e “Amarelo do Ipê” (poesia, 2020) e “Saíra-apunhalada (poesia, 2022). Seus textos integram várias coletâneas, com publicação no Brasil, em Portugal, em Moçambique e na Suíça. Lecionou Literatura durante dez anos. Atualmente reside em Guarapari (ES), onde também trabalha como Analista II efetiva do Tribunal de Justiça. Mantém no Facebook a página Anne Mahin – prosa e verso e perfil próprio no Instagram.