Alunas do Ifes Guarapari criam projeto inovador de reciclagem

Lorrany Cabral, Andrea Quadros, Kaliany Cardoso e Natália Aloquio. Fotos: HM Comunicação.

Um projeto inovador busca fazer a diferença na sustentabilidade e preservação do meio ambiente em Guarapari. Sob a orientação da professora Andrea Quadros, o grupo Guardiãs do Meio Ambiente, formado por Natália Aloquio, Brenda Nery, Kaliany Cardoso e Lorrany Cabral, alunas do curso técnico de Administração do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), quer promover a reciclagem e separação correta do lixo domiciliar.

“O projeto surgiu de uma observação simples no dia a dia. Quando começamos a desenvolver um raciocínio crítico com os alunos em sala de aula, percebemos que a indústria gera muito resíduo e não tem uma destinação final dos produtos que consumimos, as embalagens não são recicladas”, explica a professora.

Intitulado “Colorindo o Futuro: Sacolas para Separação e Reciclagem de Lixo”, o projeto propõe a venda de sacolas coloridas específicas para a separação de resíduos recicláveis. Cada cor de sacola representa um tipo de material: plástico, metal, papel, vidro, orgânico e não recicláveis, facilitando assim a organização e reciclagem dos resíduos domésticos.

O projeto não se limita à venda de sacolas. As alunas também planejam realizar demonstrações nas escolas para educar as crianças sobre a importância da reciclagem e como separar corretamente o lixo, com o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre educação ambiental.

A professora Andrea faz provocações acerca do papel que a sociedade pode desempenhar no cuidado com o meio ambiente e até onde o conhecimento sobre a sustentabilidade vai.

“Com saco preto e azul não dá para fazer reciclagem. Por mais que as pessoas tentem colaborar e fazer uma coleta seletiva, poucas pessoas sabem. Como a gente recicla o lixo consumido no dia a dia? Nós não sabemos sobre lixo, e esse ‘não saber’ tem a ver com educar e ter o hábito de reciclar”, afirma.

Definido todo o projeto, as alunas se inscreveram no Desafio Liga Jovem, promovido pelo Sebrae, que fomenta ideias de alunos do ensino público para que sejam colocadas em prática e beneficiem a comunidade local.

O “Colorindo o Futuro” está na disputa da primeira etapa, que exige engajamento nas redes no Instagram @guardiasmeioambiente. “O projeto precisa de ajuda na 1° fase de avaliação que é o Desafio nas redes, da qual a equipe criou um Instagram e publicou sobre o projeto e o Desafio. Cada curtida vale 1 ponto”, detalha Natália Aloquio.