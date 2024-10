Alunos realizam ‘Show de Talentos’ na Escola Doutor Silva Mello em Guarapari

Foto: divulgação/Sedu

Os alunos dos cursos técnicos em Produção de Audiovisual e Design Gráfico da Escola Estadual de Ensino Médio Doutor Silva Mello, em Guarapari, brilharam ao promover o “Show de Talentos”. O evento, que resgatou a nostalgia dos programas de auditório dos anos 1990, foi uma oportunidade para os estudantes colocarem em prática as habilidades aprendidas em sala de aula, reforçando o aprendizado técnico-pedagógico. A atividade aconteceu no último dia 17.

Durante o espetáculo, os alunos se dedicaram à produção de cartazes, teasers, e à criação de iluminação e sonoplastia para cada performance, destacando a importância do ensino técnico na prática. O evento também contribuiu para o desenvolvimento de habilidades pessoais como protagonismo e trabalho em equipe, essenciais para o futuro profissional dos participantes.

Um dos momentos de maior destaque da noite foi a apresentação de um estudante do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que realizou seu sonho de tocar bateria. “A inclusão e o respeito pelo talento de cada participante foram os pilares do evento, proporcionando um espetáculo repleto de emoção e orgulho para as famílias presentes”, afirmou a professora e idealizadora do projeto, Fêh Helena Beiter.

A professora Micaela Fraga também destacou a integração entre alunos, ex-alunos, servidores e a comunidade escolar. “Foi emocionante ver o envolvimento coletivo, especialmente a performance de um de nossos alunos do AEE, que encantou a todos com sua apresentação na bateria”, reforçou.

*Com informações da Secretaria da Educação (Sedu).